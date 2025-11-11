إعلان

صولا عمر بفستان أنيق.. إليك تفاصيل الإطلالة

كتب : شيماء مرسي

04:41 م 11/11/2025
تألقت الفنانة صولا عمر بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت صولا بفستان طويل باللون البيج بقصة "الكب" مزينا بتطريزات من الأعلى ومصنوع من الشيفون من الأسفل، من تصميم "tayacouture".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها، بواسطة الميكب أرتيست مي البيهي.

وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها، بواسطة مصفف الشعر مصطفى طنطاوي.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

صولا عمر فستان أنيق إطلالة جريئة

