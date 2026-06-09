قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي الأمريكية فوق مضيق هرمز.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات لقناة الجزيرة، أن هناك احتمال بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بمضيق هرمز.

وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، أنه لم يكن هناك أي استهداف متعمد من قبل إيران للمروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى إحاطة من الجيش الأمريكي تفيد بأن إيران أسقطت إحدى المروحيات الأمريكية المتطورة من طراز "أباتشي" خلال قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أبلغني جيشنا العظيم أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. كان على متنها طياران، وكلاهما بخير ولم يصب بأذى، لكن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن مضيق هرمز ليس مياهاً دولية بل ممر مائي مشترك بين إيران وعمان ويبعد آلاف الأميال عن السواحل الأمريكية، والحدود البحرية واضحة تماما لا لبس فيها.

واكد عراقجي في تدوينة له على منصة "أكس"، أن قواتنا المسلحة الباسلة في حالة تأهب دائم لمواجهة أي انتهاك للمجال الجوي أو الأراضي أو المياه الإيرانية.

وأضاف عراقجي، أن القوات الأجنبية القريبة من أراضينا معرّضة لخطر بسبب أخطائها البشرية أو حوادث عرضية أو احتمال وقوعها في تبادل إطلاق نار.

وتابع عراقجي، "أنه لتقليل المخاطر فإن الحل الأمثل هو رحيل القوات الأجنبية، من هذا المنطقة فهي لا تقبل أبدا بتواجد الأعداء، نحن نفضل لغة الدبلوماسية لكن مع ذلك وكما أظهر مقاتلونا الشجعان للعالم فإننا نتحدث لغات أخرى أيضاً".