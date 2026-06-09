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نتنياهو لوزرائه: قد نضطر للحرب مع إيران بمفردنا

كتب : عبدالله محمود

09:52 م 09/06/2026

بنيامين نتنياهو

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أفادت موقع i24 العبري، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماع أمس، أن إسرائيل قد تضطر إلى مواجهة إيران بمفردها.

وبحسب الموقع العبري، قال نتنياهو في الاجتماع: "قد نصل إلى وضع نضطر فيه إلى التعامل مع الإيرانيين بمفردنا، دون دعم من الولايات المتحدة، مع كل التكاليف المترتبة على ذلك، من تسليح وعزلة دولية".

وأكد رئيس حكومة الاحتلال، أن إسرائيل لا تريد الوصول إلى هذه المرحلة من العزلة، لكننا نعلم أننا قادرون على الوصول إليها". وخلال الاجتماع، حذر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، من الاتفاق المحتمل بين إيران وأمريكا، قائلاً: "كما نرى الآن - كل اتفاق تقريباً هو اتفاق سيئ".

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نتنياهو الشرق الأوسط إيران وإسرائيل حرب إيران إيران وأمريكا

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