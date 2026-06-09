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ضمنهم عمر مرموش.. مانشستر سيتي يحتفي بلاعبيه المشاركين في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

10:56 م 09/06/2026

لاعبي مانشستر سيتي

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نشر نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي صورة جماعية لعدد من لاعبيه، حيث ظهر كل لاعب ممسكًا بعلم بلاده، في لفتة احتفالية بمشاركاتهم الدولية في بطولة كأس العالم 2026.

وضمت الصورة النجم المصري عمر مرموش ممسكًا بعلم مصر، إلى جانب النرويجي إيرلينج هالاند بعلم النرويج، والجزائري ريان شرقي ممسكًا بعلم الجزائر.

وكان عمر مرموش قد انضم إلى قائمة منتخب مصر الرسمية المشاركة في كأس العالم، وشارك في مباراتين وديتين أمام روسيا والبرازيل، حيث حقق "الفراعنة" الفوز على روسيا، بينما خسر أمام البرازيل في تجربة قوية قبل انطلاق المونديال.

ويستعد منتخب مصر لخوض أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب بلجيكا يوم الاثنين 15 يونيو.

ويخوض المنتخب المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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منتخب مصر كأس العالم 2026 عمر مرموش

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