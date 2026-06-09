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عاد القط نيمبوس الشهير بلقب "ملك توقعات كأس الأمم"، لتصدر المشهد من جديد، بعدما أعلن توقعه لفوز منتخب المكسيك على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية بكأس العالم 2026 المقامة في ثلاث دول وهم الولايات المتحدة، المكسيك، كندا.

ونشر الحساب الرسمي الخاص بتوقعات القط نيمبوس مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهر من خلاله وهو يتجه نحو منتخب المكسيك، في إشارة لتوقعه بفوزه على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026

ومن المقرر تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب المكسيك ونظيره جنوب أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب أزتيكا المكسيكي.

يذكر أن كأس العالم للنسخة 2026 قد يقام في ثلاث دول وهم الولايات المتحدة ، المكسيك، كندا.

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