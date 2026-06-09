مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المجر

3 1
20:00

كازاخستان

الدوري المغربي

المغرب الفاسي

- -
23:00

الجيش الملكي

مباريات ودية - منتخبات

قيرجيزستان

0 0
17:30

فلسطين

جميع المباريات

إعلان

بـ 60 مليون دولار.. كمونة يثير الجدل عن الحد الأدنى لسعر بيع بيزيرا

كتب : محمد عبد الهادي

10:01 م 09/06/2026 تعديل في 10:13 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا (3)
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا (4)
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا (2)
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 10 صورة
    ناصر منسي وخوان بيزيرا
  • عرض 10 صورة
    بيزيرا وزيزو
  • عرض 10 صورة
    البرازيلي خوان بيزيرا
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا ووالده
  • عرض 10 صورة
    احتفال بيزيرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار محمد كمونة لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، الجدل في الساعات الماضية، بعد حديثه عن لاعب الفريق المحترف خوان بيزيرا.

وقال كمونة في تصريحات إذاعية مع هاني حتحوت اليوم الثلاثاء: "انا شايف ان بيزيرا لا يقل عن زيزو، ولو زيزو بـ 100 مليون جنيه، فـ بيزيرا يستاهل 60 مليون دولار".

ليرد هاني حتحوت:" ليه هو مبابي؟، انت تقصد 60 مليون جنيه، ليعيد كمونة تصريحه لا دولار".

وكان بيزيرا قد انضم لصفوف نادي الزمالك مطلع الموسم الماضي من نادي أوليكساندريا الأوكراني لمدة أربع سنوات.

اقرأ أيضًا:
" تحقيق 11 ساعة وحجز في زنزانة": أول تعليق من عبدالقادر أرتان بعد أزمة أمريكا

3 أبناء ووظيفة حكومية.. أبرز المعلومات عن الحسين عموته مدرب الأهلي المنتظر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد كمونة الزمالك بيزيرا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نصائح جمال شعبان لطلاب الثانوية العامة: "بلاش محشي ومشروبات طاقة"
مدارس

نصائح جمال شعبان لطلاب الثانوية العامة: "بلاش محشي ومشروبات طاقة"
الزمالك ينجح في حل قضية جديدة.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

الزمالك ينجح في حل قضية جديدة.. ما التفاصيل؟
بعد توعد ترامب بالرد.. كيف أسقطت إيران المروحية الأمريكية؟
شئون عربية و دولية

بعد توعد ترامب بالرد.. كيف أسقطت إيران المروحية الأمريكية؟
بـ 60 مليون دولار.. كمونة يثير الجدل عن الحد الأدنى لسعر بيع بيزيرا
رياضة محلية

بـ 60 مليون دولار.. كمونة يثير الجدل عن الحد الأدنى لسعر بيع بيزيرا
"دكتورة التجميل المزيفة" في قبضة الداخلية.. والضحايا يكشفون الكارثة
حوادث وقضايا

"دكتورة التجميل المزيفة" في قبضة الداخلية.. والضحايا يكشفون الكارثة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب يتوعد إيران بالرد على إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز