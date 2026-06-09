بـ 60 مليون دولار.. كمونة يثير الجدل عن الحد الأدنى لسعر بيع بيزيرا

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قرار مفاجئ من منتخب المغرب بشأن لاعبه المصاب قبل المونديال

أثار محمد كمونة لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، الجدل في الساعات الماضية، بعد حديثه عن لاعب الفريق المحترف خوان بيزيرا.

وقال كمونة في تصريحات إذاعية مع هاني حتحوت اليوم الثلاثاء: "انا شايف ان بيزيرا لا يقل عن زيزو، ولو زيزو بـ 100 مليون جنيه، فـ بيزيرا يستاهل 60 مليون دولار".

ليرد هاني حتحوت:" ليه هو مبابي؟، انت تقصد 60 مليون جنيه، ليعيد كمونة تصريحه لا دولار".

وكان بيزيرا قد انضم لصفوف نادي الزمالك مطلع الموسم الماضي من نادي أوليكساندريا الأوكراني لمدة أربع سنوات.

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