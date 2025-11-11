بشرى تتألق بإطلالة جذابة.. لماذا اختارت اللون الأحمر؟

"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة يسرا

تألقت الفنانة بشرى بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منح اللون الأحمر الذي ارتدته الفنانة بشرى شعورا بالثقة بالنفس والجرأة، مما يجعله مثاليا للمناسبات والإطلالات الكاجوال، وفقا لـ "forbes".

وأطلت بشرى بـ تي شيرت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود ومعطف باللون الأحمر.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها.

وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء باكسسورات مكونة من أقراط وخاتم ومجموعة أساور وساعة يد.