مريم حسن بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

تألقت الفنانة مريم حسن بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يساعد اللون الأبيض على إبراز ملامح الوجه بشكل طبيعي وإشراقة البشرة، كما أنه يتناسب مع ألوان المكياج بدرجات النيود، كما فعلت الفنانة مريم حسن.

وأطلت مريم بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بقميص باللون الأبيض دون بنطلون معه.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الجذابة.