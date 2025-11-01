إعلان

كيف نسقت مي سليم إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتب : أسماء مرسي

05:00 م 01/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مي سليم (3)
  • عرض 3 صورة
    مي سليم (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مي مرتدية توب باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح بقصة واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

وفقا لموقع "quora"، اللون الأبيض يتميز بقدرته على إضفاء لمسة من الأناقة والجاذبية، كما أنه لون يُسهل تنسيقه مع الإطلالات الكاجوال والإكسسوارات، كما فعلت الفنانة مي سليم.

مي سليم إطلالة كاجوال إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة