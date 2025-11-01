كيف نسقت مي سليم إطلالتها في أحدث ظهور؟

ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مي مرتدية توب باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح بقصة واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

وفقا لموقع "quora"، اللون الأبيض يتميز بقدرته على إضفاء لمسة من الأناقة والجاذبية، كما أنه لون يُسهل تنسيقه مع الإطلالات الكاجوال والإكسسوارات، كما فعلت الفنانة مي سليم.