فستان جريء وشفاف.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة إنجي كيوان

كتب : أسماء مرسي

04:30 م 01/11/2025
  • عرض 5 صورة
    إنجي كيوان (2)
    إنجي كيوان (4)
    إنجي كيوان
    إنجي كيوان (3)

تألقت الفنانة إنجي كيوان، بإطلالة جريئة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت إنجي مرتدية فستان طويل باللون الأسود شفاف عند منطقة الصدر والبطن، مع تفاصيل لامعة على الأكمام.

واعتمدت مكياجا قويا، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت إنجي تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من توقيع مصممة الأزياء زينة زكي.

من تنسيق الاستايلست محمد أشرف.

تسريحة الشعر بواسطة المصفف ديفيد أشرف.

والمكياج من تنفيذ خبيرة التجميل نهى عز الدين.

إنجي كيوان إطلالة إنجي كيوان فستان طويل

