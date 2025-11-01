إعلان

خطفت الأنظار بـ "الأحمر".. مايان السيد بفستان قصير وجريء

كتب : أسماء مرسي

03:09 م 01/11/2025
    مايان السيد (1)
    مايان السيد (3)

ظهرت الفنانة مايان السيد، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مايان مرتدية فستان قصير وجريء فوق الركبة باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بقصة الكب.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:
الفستان من العلامة التجارية الفاخرة للأزياء "Magda Butrym".

تصميم الفستان من تنسيق الاستايلست ياسمين قناوى.

مايان السيد إطلالة جريئة إنستجرام

