بوسي بإطلالة كاجوال أنيقة.. وهذا سر اختيار اللوك

شاركة الفنانة بوسي محبيها إطلالة أنيقة وعصرية تُظهر ذوقًا راقيًا في اختيار الألوان والتفاصيل عبر حسابها الرسمي إنستجرام.

ارتدت بلوزة أنيقة بلون أحمر نبيتي (بورجوندي) ذات قَصّة ضيقة ومُجسّمة، بأكمام قصيرة، مما يبرز رشاقتها ويُضفي لمسة أنثوية جريئة.

وشورت أبيض بخصرٍ عالٍ وقَصّة كلاسيكية تُبرز جمال القوام وتُعطي تباينًا أنيقًا مع لون البلوزة، ما يعكس إحساسًا بالانتعاش يناسب الأجواء الصيفية.

واختارت القبعة البيضاء واسعة الحواف تُضفي لمسة من الأناقة والستايل الراقي وتمنح الإطلالة طابعًا صيفيًا مميزًا.

ونظارات بتصميم أنيق تضيف لمسة من الغموض والعصرية.

وحقيبة صغيرة فاخرة بلون أبيض فاتح تحمل تفاصيل برتقالية ناعمة، ما يُكمل التناسق في الألوان ويعزز الإحساس بالرقي.

والحذاء بكعب عالٍ شفاف بأطراف ملونة (أحدها عنابي والآخر أسود)، يعطي إطلالتها لمسة عصرية ومبتكرة، ويبرز أناقة قدميها.

سر اللوك العام وفق صحف عالمية مثل فوج:

الإطلالة تجمع بين العصرية والرقي مع لمسات أنثوية أنيقة.

واللوك مناسبة للمشي في المدينة، أو خروجة نهارية فاخرة، أو مناسبة غير رسمية بأجواء أنيقة.

التناسق بين الألوان (الأبيض، النبيتي، الشفاف) يظهر ذوقًا عاليًا في تنسيق الإطلالة.





