بـ كروب توب أنيق.. إطلالة جذابة لـ مهيرة عبد العزيز



خطفت الإعلامية مهيرة عبد العزيز الأنظار، بإطلالة جذابة وناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مهيرة مرتدية "كروب توب" متعدد الألوان، مزينا بنقوشات والألوان الزاهية من توقيع دار الأزياء الشهيرة "Dolce & Gabbana"،

ونسقت مع الإطلالة حزام عند منطقة الخصر باللون البني.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وأكملت اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون الأبيض وكلاتش باللون الأزرق.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لمجلة "Vogue"، يمنح الفستان المزين بالنقوشات إطلالة جذابة وأنيقة، كما أنه خيارا عمليا للمناسبات المختلفة، سواء في الإطلالات اليومية أو الرسمية، حيث يُقلل من الحاجة إلى إكسسوارات كثيرة، كما فعلت الإعلامية مهيرة عبد العزيز.