"جاذبية اللون الموف".. داليا البحيري تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

01:59 م 08/10/2025
أطلت الفنانة داليا البحيري، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت داليا مرتدية بدلة من الساتان باللون الموف الداكن، ونسقت أسفلها توب باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وعدة خواتم.

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الموف الداكن من الألوان التي تضيف لمسة من الفخامة والتميز إلى الإطلالة، ويمنح من يرتديه حضورا لافتا.

الفنانة داليا البحيري تخطف الأنظار إطلالة أنيقة اللون الموف

