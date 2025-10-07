بسمة بوسيل تتألق باللون الأزرق.. وهذا سر اللوك

كتبت- شيماء مرسي

أطلت المطربة بسمة بوسيل بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، قد يكون اللون الأزرق مناسب ومثاليا لمن تبحث عن إطلالة متكاملة دون الحاجة لتنسيق قطع متعددة.

وظهرت بسمة بفستان طويل شفاف باللون الأزرق ومزينا برسومات باللون الأصفر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت بسمة تسريحة الشعر المرفوع لأعلى التي تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الفضي.

وزينت بسمة إطلالتها بمجوهرات باكسسوارات مكونة من حلق وخاتم.