إعلان

صور ومعلومات عن إطلالة منى زكي في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

06:56 م 06/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة منى زكي
  • عرض 3 صورة
    الفنانة منى زكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة منى زكي بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت منى فستان طويل باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، من تصميم مصممة الأزياء ياسمين صالح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، بواسطة الميكب أرتيست "ojmakeupartist".

واختارت منى أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة "afifazaa".

وزينت منى إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم، من تصميم "sartorogeneve".

ونسقت منى مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللونين الأسود والفضي، من تصميم "magdabutrym".

معلومات عن إطلالة منى زكي الفنانة منى زكي منى زكي على إنستجرام إطلالة منى زكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر