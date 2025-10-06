صور ومعلومات عن إطلالة منى زكي في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة منى زكي بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت منى فستان طويل باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، من تصميم مصممة الأزياء ياسمين صالح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، بواسطة الميكب أرتيست "ojmakeupartist".

واختارت منى أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة "afifazaa".

وزينت منى إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم، من تصميم "sartorogeneve".

ونسقت منى مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللونين الأسود والفضي، من تصميم "magdabutrym".