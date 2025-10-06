إعلان

4 صور ومعلومات عن إطلالة نيللي كريم في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

01:42 م 06/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نيللي كريم (3)
  • عرض 4 صورة
    نيللي كريم (2)
  • عرض 4 صورة
    نيللي كريم (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة نيللي كريم بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وارتدت نيللي فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ونسقت معه معطف بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات ألوان النيود، بواسطة الميكب أرتيست سليم أحمد.

واختارت نيللي أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة صالون الصغير.

ونسقت نيللي مع إطلالتها الجريئة حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

نيللي كريم إطلالة نيللي كريم فستان نيللي كريم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصرالذهب عند قمة تاريخية..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر