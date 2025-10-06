4 صور ومعلومات عن إطلالة نيللي كريم في أحدث ظهور
كتب : شيماء مرسي
01:42 م 06/10/2025
أطلت الفنانة نيللي كريم بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
وارتدت نيللي فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ونسقت معه معطف بنفس اللون.
واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات ألوان النيود، بواسطة الميكب أرتيست سليم أحمد.
واختارت نيللي أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة صالون الصغير.
ونسقت نيللي مع إطلالتها الجريئة حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.