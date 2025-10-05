ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر إنستجرام وهي ترتدي قميصًا منقوشًا كاروهات بألوان داكنة، تبدو مزيجًا من الأحمر الداكن والأبيض أو البيج الباهت، القميص مفتوح من الأعلى قليلاً ويظهر تحته قطعة داخلية بلون أزرق أو داكن.

اختارت بنطلون جينز واسع جدًا بلون أزرق فاتح أو متوسط، وهو صيحة رائجة حاليًا، مما يمنحها مظهرًا عصريًا ومريحًا.

ترتدي حذاء رياضيًا سنيكرز باللون الأبيض، وهو خيار مثالي يتماشى مع الإطلالات الكاجوال.

تحمل حقيبة كتف كبيرة باللون الأبيض أو البيج الفاتح وعليها طباعة داكنة، وهي عملية جدًا، كما تضع ربطة شعر على معصمها.

شعرها داكن وطويل ومنسدل بطريقة طبيعية. يبدو مكياجها خفيفًا وطبيعيًا، وتظهر بابتسامة مشرقة