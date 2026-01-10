إعلان

"بليزر أسود وجيب قصير".. عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

06:50 م 10/01/2026
تألقت الفنانة عبير صبري بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت عبير مرتدية بليزر باللون الأسود يتميز بأنه مزين بأزرار ذهبية، ونسقت أسفله توب باللون الأبيض وجيب قصير أسود.

واختارت وضع مكياجا ناعما وهادئا، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

كما أكملت اللوك بحذاء أسود طويل من المخمل.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، ونظارة شمسية.

وفقا لموقع "youlookfab"، ارتداء البليزر خيارا مثاليا لمن يسعى إلى الجمع بين الأناقة والراحة في الإطلالة اليومية كما فعلت الفنانة عبير صبري، ويضيف لمسة من الرقي ويبرز القوام ويمنح الجسم شكلا متناسقا.

عبير صبري نجوم الفن

