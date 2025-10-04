3 من أغلى ماركات الساعات في العالم.. أبرزها "باتيك فيليب"

من الأجمل؟.. 15 متسابقة يتنافسن على لقب ملكة جمال لبنان 2025

قبل تتويج خليفتها.. 16 صورة ومعلومات عن ملكة جمال لبنان 2024

لا تزال الساعات الفاخرة رمزًا للأناقة والرفاهية حول العالم، إذ تتنافس كبريات الماركات العالمية على تقديم تصميمات استثنائية بأسعار خيالية، تجعلها حكرا على نخبة من الأثرياء وهواة الاقتناء.

وفيما يلي قائمة بأغلى 3 علامات تجارية للساعات في العالم، وفقا لموقع CNN:

باتيك فيليب

تتصدر القائمة السويسرية العريقة "باتيك فيليب"، المعروفة بدقتها وجودة صناعتها اليدوية، فضلا عن تصميماتها الكلاسيكية النادرة، وتباع بعض إصداراتها في المزادات العالمية بأسعار تتجاوز ملايين الدولارات.

أوديمار بيغيه

من أكثر الماركات رواجًا بين المشاهير ورجال الأعمال، وتشتهر بتصميم ساعة Royal Oak الأسطورية، التي تعد من أبرز الإصدارات في عالم الساعات الفاخرة.

فاشيرون كونستانتين

تعد من أقدم دور صناعة الساعات في العالم، إذ يعود تاريخها إلى القرن الـ18، وتتميز بإصدارات محدودة ونقوش فنية دقيقة، ما يضعها ضمن أغلى الساعات على مستوى العالم.

اقرأ أيضا:

أسوأ إطلالات المشاهير في مهرجان نيويورك السينمائي

بأكثر من مليون جنيه.. سعر إطلالة ياسمين صبري في باريس

من بينهم ياسمين صبري.. أبرز إطلالات المشاهير في عرض لوريال باريس

بفستان جذاب وتورتة غير تقليدية.. دينا ابنة هبة قطب تخطف الأنظار في حفل زفافها

25 صورة ساحرة.. اللون الوردي يسيطر على إطلالات النجمات في 2025