وئام مجدي بإطلالة أنيقة.. كيف نسقت إطلالتها؟

شاركت الفنانة وئام مجدي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

وأطلت وئام مجدي بكامل الأناقة والفخامة، وارتدت فستانًا أسود أنيقًا بتصميم رائع، بصيحة وان شولدر، مكون من قطعتين.



الإطلالة ناعمة تضيف لمسة من الجرأة والرقي في آن واحد.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وهيلز بنفس اللون الأسود بالإضافة إلى أساور وخاتم أنيقة أضافت لمسة لامعة متناغمة مع الفستان الأسود.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بأسلوب أنيق، مع مكياج ناعم بدرجات النيود، مما أبرز ملامحها بطريقة ساحرة.

دلالات الإطلالة

الإطلالة تجمع بين الرقي والجرأة، وتُظهر شخصية وئام مجدي المتجددة والأنثوية في ذات الوقت.

سر اختيار اللوك وفق صحف عالمية مثل صحيفة فوج العالمية:

اختيار فستان بتصميم قطعتين بأسلوب عصري تصميم الكتف الواحد يُعد من القطع الرائجة في عالم الموضة.

ويُضفي بُعداً أنيقاً من دون الإفراط في التفاصيل، ويظهر قوام الجسم.