الأسود يليق بها.. كيف نسقت وفاء عامر إطلالتها؟

كتب : أسماء مرسي

07:06 م 29/10/2025
    الفنانة وفاء عامر
    الفنانة وفاء عامر
    الفنانة وفاء عامر

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة وفاء عامر، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت وفاء مرتدية فستان طويل باللون الأسود، مزود بأكمام شفافة وبقصة انسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

نسقت مع إطلالتها كلاتش أنيق باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وقلادة.

وفقا لموقع "quora"، ارتداء الفستان الأسود يمنح المرأة أناقة وجاذبية، كما أنه لون يتناسب مع جميع ألوان البشرة ويمنح شعورا بالثقة بالنفس، ويُسهل أيضا تنسيقه مع الإكسسوارات والأحذية.

كما أن الفستان الأسود يضفي لمسة من الرقي والبساطة، ما يجعله خيارا مثاليا لإبراز القوام بشكل أنيق.

