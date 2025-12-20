إعلان

وزير الخارجية: كلمة الرئيس السيسي وضعت الإطار لمستقبل الشراكة الروسية الأفريقية

كتب : حسن مرسي

06:09 م 20/12/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الأهمية البالغة للجلسة الأولى من المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

وأشار خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الجلسة شهدت مداخلات ثرية من جميع وزراء الخارجية المشاركين، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز هذه الشراكة.

وأضاف عبد العاطي أن الجلسة استُهلت بكلمة شديدة الأهمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ألقاها نيابة عنه، مشددًا على أن هذه الكلمة قد وضعت الإطار العام والفكري لنقاشات المؤتمر، مقدمًة رؤية استراتيجية للتطور المشترك.

وأوضح وزير الخارجية أن كلمة الرئيس السيسي عكست رؤية واضحة ومتكاملة لتعزيز التعاون الروسي الأفريقي على كافة الأصعدة.

وأشار إلى أنها أسست لمرحلة جديدة من العمل المشترك بين الجانبين، ترتكز على المبادئ والمنافع المتبادلة.

كما تابع عبدالعاطي مؤكدًا أن النقاشات دارت حول سبل تفعيل آليات التعاون في مجالات متعددة، تشمل التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة.

وأشار إلى أن الحوار كان بناءً ويمثل خطوة عملية نحو ترجمة التطلعات المشتركة إلى واقع ملموس.

وأعرب وزير الخارجية عن تفاؤله بمستقبل الشراكة، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل لحظة فارقة في مسيرة العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية.

وأضاف أن التوصيات الصادرة عنه ستشكل خارطة طريق للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية والرخاء للشعوب.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية الرئيس السيسي

