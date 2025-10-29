مي عمر بإطلالة كاجوال أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟

خطفت الفنانة مي عمر، بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مي مرتدية توب مخطط مزيج من اللونين الأبيض والأسود، ونسقت أسفله بنطلون جينز باللون الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون "البينك".

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى ساعة يد.

وفقا لموقع "lemon8"، المكياج بالألوان الترابية خيارا مثاليا لإطلالة طبيعية وهادئة، حيث يبرز ملامح البشرة، كما يناسب جميع ألوان البشرة ويضيف لمسة من الأناقة.