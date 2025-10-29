جمالها خطف الأنظار.. معلومات وصور عن ملكة جمال كمبوديا لعام 2026

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

توجت الشابة سوريا خورن بلقب ملكة جمال العالم كمبوديا لعام 2026، بعد أن استطاعت أن تخطف أنظار لجنة الحكام بجاذبيتها وجمالها.

وأطلت سوريا بفستان منفوش باللون البيبي بلو بقصة الكب، ويتميز بأنه مزينا بتطريزات من الأعلى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز معلومات عن سوريا خورن بلقب ملكة جمال العالم كمبوديا لعام 2026، وفقا لـ "missworld".

-تخرجت من الجامعة الملكية للقانون والاقتصاد.

-متخصصة في القانون.

-تعمل ممثلة سينمائية وصانعة محتوى.

-كانت تعمل نجمة إعلانات تجارية قبل تتويجها باللقب.

-ستمثل كمبوديا في مسابقة ملكة جمال العالم الدولية لعام 2026.

-تركز على تعزيز الوعي الذهني والعاطفي لدى الشباب الذين يعانون من آلام نفسية خفية.

-يتابعها عبر حسابها بموقع فيسبوك 17 ألف متابع.

-ويتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 67.8 ألف متابع.

-دائم تشارك سوريا متابعيها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي يومياتها.