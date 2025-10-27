نسرين طافش بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. كيف أطلت؟

أطلت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، اللون الأسود يتناسب مع معظم أنواع البشرة، كما إنه يمكن تنسيقه مع حذاء باللون الأبيض، كما فعلت الفنانة نسرين طافش.

وتألقت نسرين بـ توب بصيحة الكروب توب باللون الأسود ونسقت معه بنطلون بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.