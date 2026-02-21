إعلان

موانئ البحر الأحمر تتداول 14 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

كتب : رضا السيد

03:02 م 21/02/2026 تعديل في 03:02 م

صورة أرشيفية لموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 14 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 836 شاحنة و52 سيارة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن الراسية بالموانئ 9 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1577 راكبًا، بحسب بيان المركز الإعلامي للهيئة.

حركة الواردات والصادرات

وجاءت حركة الواردات لتشمل 5000 طن بضائع، و475 شاحنة، و49 سيارة، بينما شملت الصادرات 9000 طن بضائع، و361 شاحنة، و3 سيارات، ما يعكس النشاط التجاري الكبير بالموانئ.

نشاط ميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا الثلاث سفن: "الحرية 2"، "PANLILY"، و"ALCUDIA EXPRESS"، فيما غادرت السفن: "PANLILY"، "PELAGOS EXPRESS"، و"POSEIDON EXPRESS".

نشاط ميناء نويبع

وفي ميناء نويبع، شهد التداول 6660 طن بضائع و334 شاحنة من خلال رحلات السفن: "سينا"، "نيو عقبة"، و"الحسين واور".

البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر تداول بضائع سفن شحن حركة ركاب

