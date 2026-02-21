إعلان

حملات لمواجهة النباشين والفرز العشوائي في الجيزة - صور

كتب : محمد أبو بكر

02:58 م 21/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حملات لمواجهة النباشين والفرز العشوائي في الجيزة (4)
  • عرض 5 صورة
    حملات لمواجهة النباشين والفرز العشوائي في الجيزة (3)
  • عرض 5 صورة
    حملات لمواجهة النباشين والفرز العشوائي في الجيزة (5)
  • عرض 5 صورة
    حملات لمواجهة النباشين والفرز العشوائي في الجيزة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أنه تم ضبط ومصادرة 24 عربة كارو وتروسيكل خلال حملات مكثفة نُفذت أمس وصباح اليوم من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبالتنسيق مع أحياء العمرانية والهرم وبولاق الدكرور وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على منظومة النظافة والتصدي لممارسات النبش والفرز العشوائي وإلقاء المخلفات بالطريق العام.

وأوضح "الأنصاري"، أن المضبوطات تنوعت ما بين 17 عربة كارو و7 مركبات تروسيكل، حيث تم ضبطها أثناء قيامها بإلقاء المخلفات في مواقع غير مخصصة لذلك مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين والتحفظ على المركبات.

وشدد على أن المحافظة لن تسمح بعودة تلك الظواهر مرة أخرى مؤكدًا أن الإجراءات لن تقتصر على المصادرة فقط للمركبة المخالفة ، بل تشمل توقيع غرامات مالية مغلظة وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وكلف المحافظ، الأجهزة التنفيذية باستمرار تنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف القطاعات، لضبط المركبات التي تقوم بإلقاء المخلفات والرتش بالطريق العام ومنع ممارسات النبش والفرز العشوائي، مع استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لضمان تحقيق الانضباط الكامل والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

اقرأ أيضًا:

توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن كفاءة منظومة النظافة بالأحياء والمناطق الأكثر احتياجًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة النباشين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| هل يتوقف حمادة هلال عن تقديم أجزاء جديدة من "المداح"؟
دراما و تليفزيون

خاص| هل يتوقف حمادة هلال عن تقديم أجزاء جديدة من "المداح"؟
"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟
شئون عربية و دولية

"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟
شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
دراما و تليفزيون

شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار
أخبار مصر

مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل.. البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%
اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)