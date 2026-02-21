كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أنه تم ضبط ومصادرة 24 عربة كارو وتروسيكل خلال حملات مكثفة نُفذت أمس وصباح اليوم من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبالتنسيق مع أحياء العمرانية والهرم وبولاق الدكرور وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على منظومة النظافة والتصدي لممارسات النبش والفرز العشوائي وإلقاء المخلفات بالطريق العام.

وأوضح "الأنصاري"، أن المضبوطات تنوعت ما بين 17 عربة كارو و7 مركبات تروسيكل، حيث تم ضبطها أثناء قيامها بإلقاء المخلفات في مواقع غير مخصصة لذلك مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين والتحفظ على المركبات.

وشدد على أن المحافظة لن تسمح بعودة تلك الظواهر مرة أخرى مؤكدًا أن الإجراءات لن تقتصر على المصادرة فقط للمركبة المخالفة ، بل تشمل توقيع غرامات مالية مغلظة وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وكلف المحافظ، الأجهزة التنفيذية باستمرار تنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف القطاعات، لضبط المركبات التي تقوم بإلقاء المخلفات والرتش بالطريق العام ومنع ممارسات النبش والفرز العشوائي، مع استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لضمان تحقيق الانضباط الكامل والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

