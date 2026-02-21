خبير دفاعي يكشف حجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

وكالات

قال رئيس معهد الشؤون الأمنية والدفاعية العالمية اللواء سيد غنيم، إن التجميع القتالي الأمريكي في الشرق الأوسط حتى ليلة 20/21 فبراير 2026 وصل إلى مستويات كبيرة.

وأوضح في تدوينة له على "إكس" تويتر سابقًا، أن الولايات المتحدة نشرت 160 طائرة شحن، و48 طائرة قتال شبحية طراز F-35، و48 طائرة F-16، و12 طائرة F-22، بالإضافة إلى 6 طائرات إنذار وتحكم جوي طراز بوينج E-3G Sentry AWACS.

وأضاف غنيم أن أربع طائرات قاذفة طراز B-52 موجودة في دييجو جارسيا، مع احتمال وصول 6 طائرات B-2 شبحية، إلى جانب 40 طائرة تزود بالوقود وطائرة استطلاع إلكتروني طراز RC-135.

وأشار إلى وصول حاملتي طائرات، إحداهما وصلت والأخرى في الطريق خلال ثلاثة أيام، مع مجموعتيهما الضاربتين، بما يقارب 20 قطعة بحرية تتضمن حوالي 10 مدمرات، إضافة إلى غواصة نووية مزودة بصواريخ توماهوك.

وأكد أن هذا التجميع يشكل حشداً هجوميًا متكاملاً يمكن الولايات المتحدة من تنفيذ عملية حربية واسعة لمدة 3 إلى 5 أسابيع متتالية ضد إيران.

ولفت غنيم إلى أن وجود مقاتلات شبحية F-35 وF-22، مع القاذفات B-2 وB-52 وطائرات AWACS والتزود بالوقود، يوفر سيادة جوية كاملة ويؤمن ضربات عميقة لارتكازات القوة الإيرانية.

وأشار إلى أن حاملتي الطائرات والمجموعة البحرية والغواصة النووية توفر مرونة بحرية كبيرة لتوزيع محاور الضرب من الخليج والبحر الأحمر وربما شرق المتوسط.

وأضاف أن الدعم اللوجستي الكبير، من طائرات الشحن والتزود بالوقود، يمكن إدارة حملة جوية مكثفة لأسابيع على المنشآت النووية والدفاعات الجوية والصواريخ البعيدة المدى ومراكز القيادة والسيطرة.

وأوضح غنيم أن وجود B-52 واحتمال B-2 يشير إلى سيناريو ضرب أهداف محصنة وعميقة تحت الأرض، مثل المنشآت النووية ومخازن الصواريخ ومقرات القيادة الإيرانية.

ورغم كثافة العمليات الجوية والبحرية والإلكترونية، قال غنيم إن ذلك لا يضمن حسمًا استراتيجيًا كاملاً، لأن إيران قد تمتلك قدرات احتواء ورد غير متماثل عبر الصواريخ ووكلائها.

واختتم مؤكداً أن أكبر نجاح للتجميع الأمريكي هو القدرة على حرمان إيران ووكلائها من الرد أو احتواء الرد بعد اليوم الثالث للعمليات، وكل ذلك دون الاعتماد على القدرات الإسرائيلية.