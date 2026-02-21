تفاصيل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في رمضان

تجري البنوك تحركات مكوكية بشكل يومي لتغذية ماكينات الصراف الآلي من النقدية اللازمة أكثر من مرة على مدار اليوم خلال شهر رمضان وسط زيادة معدلات السحب النقدي قبل وبعد الإفطار مقارنة بالشهور السابقة.

وتلتزم البنوك بحدود قصوى لمعدلات السحب اليومي بقيمة 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي ولا تستطيع تجاوزها وفق تعليمات البنك المركزي.

وحجم المركزي الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في بنوك مصر عند 30 ألف جنيه بهدف تحفيز العملاء على سداد مشترياتهم إلكترونيا باستخدام بطاقات البنك سواء (الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل) أو بطاقة "كريدت كارد" أو "مسبقة الدفع".

تنشر البنوك نحو 30 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية تلبي احتياجات السحب والإيداع على مدار اليوم.