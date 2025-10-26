روجينا تتألق بفستان أسود جذاب في أحدث ظهور

بينهن هنادي مهنا.. نجمات تألقن بإطلالات "سندريلا" في ختام الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاكت الفنانة روجينا جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

الصورة اتسمت بالأناقة الكلاسيكية الممزوجة بلمسة أنثوية جريئة.

وارتدت فستانًا أسود من الدانتيل الراقي، بتصميم نصف شفاف عند الأكمام والكتفين مما أضفى لمسة غامضة وساحرة.

القماش المخرّم بتفاصيله الدقيقة أبرز جمال القَصّة التي جمعت بين الأنوثة والرقي، فيما أضفى اللون الأسود إحساسًا بالقوة والثقة.

اختارت تسريحة شعر منسدلة مع غرة أمامية كثيفة زادت من جاذبية ملامحها.

الإطلالة منحتها طابعًا عصريًا يواكب صيحات الموضة في عروض كبرى الدور العالمية مثل Dolce & Gabbana وElie Saab، اللتين تبرزان دائمًا جمال الدانتيل الأسود كرمز للأنوثة الكلاسيكية.

أما عن سر اختيار هذا اللوك:

فيبدو أنه يعكس شخصية روجينا القوية والمتجددة؛ إذ يوازن بين الإغراء والأناقة، ويُظهر قدرتها على اعتماد صيحات راقية دون التنازل عن لمستها الخاصة.

اللون الأسود تحديدًا يعبر عن الثقة بالنفس والهيبة، وهو لون تفضله العديد من النجمات في المناسبات التي يحتجن فيها للظهور بإطلالة آسرة وراقية في الوقت نفسه.