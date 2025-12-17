تشاك شومر: ترامب لا يملك صلاحية استخدام القوة في الكاريبي دون تفويض

قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك صلاحية استخدام القوة في الكاريبي دون تفويض الكونجرس.

وأوضح زعيم الأقلية الديمقراطية بالكونجرس خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، أنه إذا استخدم ترامب القوة في الكاريبي دون تفويض فسيتم تمرير قرارا يمنع ذلك.

وأضاف زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ: "أن الأمريكيون لا يريدون مزيدا من الحروب التي لا نهاية لها".

وفي سياق منفصل، صوت الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على تمرير مشروع قانون بقيمة 901 مليار دولار يحدد سياسة البنتاجون، وأرسل هذا التشريع الضخم إلى البيت الأبيض، الذي قال إن الرئيس دونالد ترامب سيوقعه ليصبح قانوناً.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن القانون ينص على تخصيص 800 مليون دولار لأوكرانيا - 400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين - كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي تدفع للشركات الأمريكية مقابل الأسلحة للجيش الأوكراني.