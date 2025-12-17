إيران تتهم أمريكا بالقرصنة بعد الاستيلاء على السفن الفنزويلية

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة بالقرصنة بعد استيلاء البحرية الأمريكية على السفن الفنزويلية.

قبالة سواحل فنزويلا

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، إن قيام أمريكا بمهاجمة السفن التجارية من وإلى فنزويلا أو الاستيلاء عليها يعد مثالا للقرصنة والسطو المسلح في البحر.

وأدانت الخارجية الإيرانية، بشدة التصريحات والإجراءات التهديدية التي تتخذها الولايات المتحدة ضد فنزويلا.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض ما وصفه بـ"حصار كامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تغادرها.

وخلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، قال ترامب إن فنزويلا محاطة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "وسيزداد هذا الأسطول قوة، وستكون الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا غير مسبوقة - إلى أن تعيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية جميع النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقا".