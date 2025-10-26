إعلان

هايدي كرم بإطلالة جريئة عبر إنستجرام.. سر اختيارها اللون

كتب : نرمين ضيف الله

03:49 م 26/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هايدي كرم بإطلالة جريئة عبر إنستجرام (1)
  • عرض 8 صورة
    هايدي كرم بإطلالة جريئة عبر إنستجرام (4)
  • عرض 8 صورة
    هايدي كرم بإطلالة جريئة عبر إنستجرام (2)
  • عرض 8 صورة
    هايدي كرم بإطلالة جريئة عبر إنستجرام (6)
  • عرض 8 صورة
    هايدي كرم بإطلالة جريئة عبر إنستجرام (7)
  • عرض 8 صورة
    هايدي كرم بإطلالة جريئة عبر إنستجرام (5)
  • عرض 8 صورة
    هايدي كرم بإطلالة جريئة عبر إنستجرام (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الفنانة هايدي كرم محبيها ومتابعيها عبر انستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

وارتدت هايدي كرم فستانًا أسود مكون من ميني جيب وتوب أسود مليء بالورود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا يناسب الإطلالة.

سر اختيار اللوك وفق صحف عالمية مثل فوج ؟

الجرأة والتغير.

يدل على التجدد.

اللون الأسود يدل على الفخامة.

هايدي كرم انستجرام إطلالة جريئة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي