"نفس الاستايل المتكرر".. خبير موضة ينتقد فساتين يسرا في الجونة

كتب : مصراوي

09:30 م 26/10/2025
كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أوضح ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، أن إطلالات الفنانة يسرا في مهرجان الجونة اعتمدت قصة الـ "سترابلس" التي لا تناسب عرض الجسم، مشيرا إلى أنها تبرز الطول أكثر من العرض.

في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، أضاف أن التنورة "البليتد" أو المنسدلة على شكل "ثنيات" تزيد من عرض الجسم، بينما الفساتين المصنوعة من الشيفون أو الحرير تعتبر الأنسب لها وتبرز رشاقتها بشكل أفضل.

يسرا اطلالات يسرا مهرجان الجونة اطلالات الجونة اطلالات الفنانات

