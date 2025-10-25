أحمد جمال وزوجته بإطلالة ساحرة في حفل زفافهما

بأكثر من مليون جنيه.. نيلي كريم بإطلالة ملكية في ختام مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

يحتفل المطرب أحمد جمال بحفل زفافه اليوم على المطربة فرح الموجي، فى أجواء مليئة بالبهجة والسعادة بحضور الأهل والأصدقاء، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ظهر أحمد بإطلالة جذابة وأنيقة، إذ ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض وربطة عنق سوداء.

بينما تألقت زوجته فرح الموجي بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت إذ ارتدت فستانا طويلا منفوشا باللون الأبيض، يتميز بأنه مزينا بالتطريزات اللامعة.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما ملائما لبشرتها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأقراط، وخاتم.

ووفقا لموقع "madebygaia"، يمنح فستان الزفاف المزين بالتطريزات العروس إطلالة فاخرة، إذ تضيف التفاصيل المطرزة لمسة من الرقي والجاذبية، كما تساعد على إبراز تفاصيل الفستان.