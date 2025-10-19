كيف تتخلص البشرة من السموم أثناء النوم ليلا؟

كتبت- شيماء مرسي

البشرة لا تنام ليلا بل تنشغل بـ عمليات التجديد و التخلص من السموم وفق إيقاع زمني حيوي دقيق.

وهذا الإيقاع يؤثر بشكل مباشر على فعالية روتين العناية الليلية ويجعل استجابته للمستحضرات تتغير.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز 3 أشياء تقوم بها البشرة في الليل، وفق ما كشف موقع "divinedermatology".

التخلص من السموم

خلال الساعات ما بين 11 مساء و4 فجرا، تبدأ البشرة عملية إصلاح ذاتي صامتة، حيث تتخلص من الخلايا التالفة والمؤكسدة.

وهذا التجديد الليلي ضروري جداً للحفاظ على نضارتها ومقاومة الشيخوخة.

ولأن السهر يعيق عملية إزالة السموم الطبيعية التي يقوم بها الجلد، يشدد الخبراء على أهمية النوم المنتظم.

ولتحقيق ذلك، ينصح بشدة بالتقليل من تناول المنبهات مساء والابتعاد عن الشاشات قبل الدخول إلى السرير.

ذروة تجدد الخلايا

ما بين 2 إلى 4 فجرا هي ساعة الذروة الخلوية للبشرة، حيث تنقسم الخلايا وتُنشط عملية إنتاج البروتينات البنيوية كالـ كولاجين والـ إيلاستين، لضمان إصلاح البشرة وشدها الفعال.

ونظرا لدورها كـناقلات تحفز إنتاج الكولاجين وتمليس التجاعيد، يجب أن تكون المستحضرات الغنية بـالبيبتيدات جزءا أساسيا من روتينك الليلي.

ولتجنب تأثير الضوء عليها، من الأفضل استخدامها مبكرا وقبل منتصف الليل للسماح بوقت كافٍ للتغلغل العميق.

ذروة الامتصاص والترطيب

ومع اقتراب الساعة الرابعة فجرا، يرتفع معدل امتصاص البشرة للمستحضرات بشكل ملحوظ. يعود ذلك لتحسن الدورة الدموية الدقيقة وارتفاع حرارة الجسم، مما يخلق ظروفا مثالية لأقصى استفادة من مكونات العناية.

ولتحقيق أقصى ترطيب في الساعات الأخيرة من الليل، ينصح باستخدام مكونات مثل حمض الهيالورونيك متعدد الأحجام الذي يعمل على ترطيب طبقات الجلد بعمق.

وفي المجمل، يفضل الخبراء الاكتفاء بـ2-3 مستحضرات في الروتين الليلي، مع التأكيد على ضرورة تطبيق واقي الشمس صباحا.

