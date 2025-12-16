فستان جريء.. نادين نجيم بإطلالة ملفتة في أحدث إطلالتها







كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة نادين نسيب نجيم بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نادين بفستان طويل باللون الأسود شفاف من الأسفل ومكشوف عند منطقة الصدر ومزينا بتطريزات بنفس اللون.

وبحسب "dcfashionweek"، يمكن ارتداء فستان باللون الأسود في المناسبات الرسمية والسهرات، وتنسيقه بسهولة مع مجموعة متنوعة من المجوهرات، كما أن هذا اللون الأسود يعطي انطباعا بالقوة والأناقة والثقة بالنفس.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وركزت على رسمة عينيها باللون البني.

واختارت نادين أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.