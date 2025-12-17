

الشرقية- ياسمين عزت:

ألقت مباحث قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، القبض على شاب عاطل حاول الاعتداء جنسيا وبدنيا على طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بمساكن الشيخ عمر بقلب المدينة.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة بلبيس، يشير إلى ضبط شاب يدعى "م. ت" 25 عاما، عاطل، بعد تعديه بالضرب على طفلة تدعى "ش. إ"، 14 عامًا، كما حاول الاعتداء عليها جنسيا.

وتمكنت مباحث قسم شرطة بلبيس بقيادة المقدم محمود مرتاح رئيس المباحث، من ضبط الشاب الجاني عقب الواقعة مباشرة.

وتم القاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لحين عرضه على نيابة بندر بلبيس.

فيما تم اصطحاب الفتاة إلى مستشفى بلبيس المركزي لإجراء الكشف الطبي للاطمئنان عليها بعد محاولة الاعتداء وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.