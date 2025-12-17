إعلان

مفبرك.. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو يتضمن وجود هتافات في إحدى المناطق


كتب- محمد فتحي:

02:51 ص 17/12/2025

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني جملة وتفصيلا صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعي والمتضمن الزعم بوجود هتافات بإحدى المناطق.

وأكد المصدر، أن ذلك المقطع مفبرك وسبق فحصه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليه.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، مما يدلل على حالة إفلاسها.

وتابع المصدر أنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم .

وزارة الداخلية مصدر أمني مواقع التواصل الاجتماعي الداخلية الإخوان الجماعات الإرهابية

