هل أم كلثوم كانت بخيلة ولا كريمة؟.. أحمد مراد مؤلف فيلم "الست" يرد

أكد الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم الست، أنه حرص على عرض زاوية معينة تعكس شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم "الست".

وأوضح أن تلك الزوايا هي عرض شخصية أم كلثوم من الجانب الإنساني بشكل أكبر، مشيرًا إلى أنها سيدة عاشت 77 عامًا، وهناك زوايا متعددة تصلح لصناعة ألف فيلم، لكن هذه هي الزاوية التي تم اختيارها، وذلك خلال لقاء ببرنامج الصورة تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار.

وأكد ان أول شيء تم استبعاده في كتابة فيلم الست هو تاريخها الموسيقي، موضحًا: "ده مش محتاج فيلم، وممكن فهمه واستيعابه من خلال أغانيها الراسخة والباقية".

ووجهت لميس الحديدي أسئلة لـ أحمد مراد، حول حياة أم كلثوم وراء الكواليس، مثل: "كيف ترانا، وهل كانت تشرب السيجارة، وهل كانت بخيلة أم كريمة، وتدقيقها في حسابات أخيها وإيرادات الأرض، وعلاقتها بشريف صبري والحب الذي كان بينهما؟".

ورد أحمد مراد قائلًا: "اعتقدت أن سبب رفضها للزواج قد لا يكون فقط رغبتها في التفرغ للغناء، لكنها تربت تحت يد رجل قوي جدًا، استطاع أن يتحدى المجتمع كشيخ ويخرج بها للغناء، ويصمد بها حتى نهاية عمره عام 1931. أي بنت تتربى تحت يد رجل قوي تحتاج في اختيارات الزواج لرجل قوي أيضًا".

وعن وصفها بالبخل، أضاف: "أنا عمري ما قلت في أي لحظة من الفيلم إن الست بخيلة، بالعكس، من أول الفيلم لآخره هي كريمة مع الكل، ومع أهلها وبلدها، وبتتعامل بحب شديد".

كواليس فيلم "الست"

فيلم"الست"، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة منى زكي، كريم عبد العزيز، عمرو سعد، أحمد حلمي، نيللي كريم، سيد رجب، أحمد خالد صالح، و غيرهم.

فيلم الست يعرض سيرة ذاتية شاملة تتناول حياة كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يركز العمل على استعراض أبرز المراحل التي مرت بها في حياتها الشخصية والفنية، ويسلط الضوء بشكل خاص على العلاقات والتأثيرات الكبيرة التي رسمت ملامح مسيرتها الفنية الحافلة.

