وزارة الأوقاف: سنسحب أرض الزمالك في هذه الحالة

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، انتهاء تعاقد وزارة الأوقاف مع نادي الزمالك في أغسطس المقبل، بشأن الأراضي التي استأجرها النادي من هيئة الأوقاف المصرية.

وأشار إلى أن أرض نادي الزمالك في منطقة المهندسين منقسمة إلى عقدين مختلفين، قائلا: "العقد الأول عقد استبدال بمساحة 91 ألف متر مربع، ينتقل ملكيته للزمالك نهائيا في أغسطس المقبل، مع التزام النادي بسداد الأقساط المستحقة وعدم التأخر في أي قسط بقيمة 800 ألف جنيه".

وأضاف: "أما العقد الثاني هو عقد حق انتفاع بمساحة 51 ألف متر مربع، ينتهي أيضا في أغسطس المقبل، وقد التزم الزمالك بسداد جميع أقساطه دون أي تأخير، حيث تبلغ قيمة قسط حق الانتفاع 500 ألف جنيه، وكان العقد محدد لمدة 20 سنة".

ولفت إلى أن الوزارة تنتظر تحرك الفريق القانوني لنادي الزمالك لتجديد عقد حق الانتفاع، مع مراعاة أسعار المنطقة قبل الموافقة على أي تمديد للعقد الذي تم إبرامه في عام 2006، مؤكدا أن التجديد لا يتم إلا بموافقة الطرفين.

وشدد على أن الوزارة تعمل وفق الضوابط القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر مع نادي الزمالك لضمان استمرارية التزامه تجاه العقود الموقعة، قائلا: الزمالك لابد أن يدفع قبل أغسطس من العام القادم، وإلا سيتم سحب الأرض.