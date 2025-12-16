إعلان

جماهير الأهلي تشارك عبد القادر زفافه (صور)

كتب : رامي محمود

10:30 م 16/12/2025
الدقهلية - رامي محمود

تحولت المنطقة المحيطة بإحدى قاعات الأفراح الشهيرة بشارع "المشاية السفلية" بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، إلى ساحة احتفالية صاخبة، استعداداً لانطلاق حفل زفاف أحمد عبد القادر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عروسه "نيرة"، وسط أجواء سيطر عليها الحماس الجماهيري الكبير الذي سبق وصول العروسين.

عشق "التتش" في الدقهلية

وشهد محيط القاعة توافد حشود غفيرة من مشجعي النادي الأهلي ومحبي اللاعب، مما تسبب في حالة من الزحام الشديد والتكدس أمام البوابات الرئيسية، حيث تسابق الجميع لمشاركة نجمهم لحظات الفرحة ومحاولة التقاط الصور التذكارية في ليلة العمر، مما عكس الشعبية الجارفة التي يتمتع بها اللاعب بين أبناء محافظته.

موكب العائلة

ووسط هذا التدافع الجماهيري الكبير، جرى تنظيم عملية دخول أفراد عائلة اللاعب وأبناء قريته "طنباره" التابعة لمركز السنبلاوين بصعوبة بالغة، لضمان وصولهم إلى القاعة ومشاركة العروسين مراسم الاحتفال، في مشهد اختلطت فيه زغاريد الأهل بهتافات المشجعين الذين احتشدوا لمباركة الزفاف.

محافظة الدقهلية مدينة المنصورة أحمد عبد القادر النادي الأهلي

