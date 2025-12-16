مريم حسن بلوك جريء في أحدث ظهور لها

أطلت الفنانة مريم حسن بإطلالة جريئة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت مريم فستان طويل "كت" باللون الفيروزي ضيق عند منطقة الخصر، مما أبرز قوامها ورشاقتها.

وبحسب "فوج"، ارتداء فستان باللون الفيروزي يعطي إحساسا بالرقي والحيوية، كما إنه يلفت الأنظار دون مبالغة، لذلك يمكن ارتدائه في المناسبات والإطلالات الكاجوال.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مريم مكياجا ناعما، ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وحلق وأسورة.

واختارت مريم أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.