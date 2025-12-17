ترامب: فرض حصار شامل على ناقلات النفط التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها

وكالات

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوعيد بصدمة "غير مسبوقة" ستتلقاها فنزويلا حتى تعيد ما وصفه بالنفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها كاراكاس من الولايات المتحدة سابقا.

قال الرئيس الأمريكي، إن فنزويلا محاطة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية.

وتابع: "وسيزداد هذا الأسطول قوة، وستكون الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا غير مسبوقة - إلى أن تُعيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية جميع النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقا" .

وأضاف: "يستخدم نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو غير الشرعي النفط من حقول النفط المسروقة لتمويل نفسه، والإرهاب المرتبط بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والقتل، والاختطاف".

واعتبر أن بسبب سرقة أصولنا، ولأسباب أخرى عديدة، بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، تم تصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية.

وتابع ترامب: "لذلك، أصدرتُ اليوم أمرا بفرض حصار شامل وكامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها، ويتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الذين أرسلهم نظام مادورو إلى الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن الضعيفة وغير الكفؤة، إلى فنزويلا بوتيرة سريعة".

وقال: "لن تسمح أمريكا للمجرمين أو الإرهابيين أو أي دولة أخرى بسرقة أمتنا أو تهديدها أو إلحاق الأذى بها، ولن تسمح كذلك لنظام معاد بالاستيلاء على نفطنا أو أراضينا أو أي أصول أخرى، والتي يجب إعادتها جميعًا إلى الولايات المتحدة فورا. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر"، وفقا لروسيا اليوم.