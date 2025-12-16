إعلان

خطفت الأنظار بالأحمر.. هيفاء وهبي بإطلالة جريئة

كتبت- شيماء مرسي

07:51 م 16/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 6 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 6 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 6 صورة
    هيفاء وهبي
  • عرض 6 صورة
    هيفاء وهبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتألقت هيفاء بفستان قصير جريء باللون الأحمر ونسقت معه شراب شفاف بنفس اللون، من تنسيق الاستايلست اللبناني سيدريك حداد.

واعتمدت هيفاء مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وآي شادو بدرجات البني، بواسطة الميكب أرتيست داني كامل.

واختارا سيرين أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة "L’ATELIER DE COIFFURE".

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وحلق وكوليه وخاتم، من تصميم "HIMO Jewelry".

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأحمر، من العلامة التجارية "دولتشي آند جابانا".

هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة العالمية" تُحذر: متحور جديد للإنفلونزا ينتشر سريعا في 30 دولة
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
قابضة ضخمة ومستقبل الذهب.. ساويرس يكشف توقعاته لـ2026: على الحكومة التخارج
"خزعبلات".. زاهي حواس يرد على تصريحات راصد الزلازل الهولندي بشأن الأهرامات