خطفت الأنظار بالأحمر.. هيفاء وهبي بإطلالة جريئة

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتألقت هيفاء بفستان قصير جريء باللون الأحمر ونسقت معه شراب شفاف بنفس اللون، من تنسيق الاستايلست اللبناني سيدريك حداد.

واعتمدت هيفاء مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وآي شادو بدرجات البني، بواسطة الميكب أرتيست داني كامل.

واختارا سيرين أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة "L’ATELIER DE COIFFURE".

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وحلق وكوليه وخاتم، من تصميم "HIMO Jewelry".

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأحمر، من العلامة التجارية "دولتشي آند جابانا".