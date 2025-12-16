إعلان

الأسود يليق بها.. سيرين عبد النور بفستان جذاب

كتب : شيماء مرسي

07:33 م 16/12/2025
أطلت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جذابة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت سيرين فستانا طويلا مصنوع من قماش المخمل باللون الأسود شفاف عند منطقة الصدر، من تصميم "Elisabetta Franchi" وتنسيق الاستايلست جورج شمعون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني، بواسطة الميكب أرتيست زينة إبراهيم.

واختارا سيرين أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر يوان فرنانديز.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وحلق.

سيرين عبد النور إنستجرام إطلالة جذابة إطلالة سيرين عبد النور

