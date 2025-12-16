الأسود يليق بها.. سيرين عبد النور بفستان جذاب

مريم حسن بلوك جريء في أحدث ظهور لها



كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جذابة، وذلك خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وارتدت سيرين فستانا طويلا مصنوع من قماش المخمل باللون الأسود شفاف عند منطقة الصدر، من تصميم "Elisabetta Franchi" وتنسيق الاستايلست جورج شمعون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني، بواسطة الميكب أرتيست زينة إبراهيم.

واختارا سيرين أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر يوان فرنانديز.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وحلق.