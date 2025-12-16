إعلان

"جاذبية اللون الأبيض".. بوسي شلبي بإطلالة راقية

كتبت- شيماء مرسي

08:14 م 16/12/2025
ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة جذابة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت بوسي بـ بدلة أنيقة باللون الأبيض مزينة بتطريزات باللون الفضي على جاكيت البليزر.

وفقا لـ "juliegoodwincouture"، تمنح البدلة مرتديها مظهرا جذابا وأنيقا، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ارتدائها في الاجتماعات والمناسبات والحفلات والإطلالات العصرية.

أما مكياجها، فاختارت أن تضع أحمر شفاه بدرجات النيود وآي شادو باللون البني.

واختارت بوسي أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض يتماشى مع البدلة.

