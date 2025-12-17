ترامب: تم ​​تصنيف النظام الفنزويلي كمنظمة إرهابية أجنبية



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أنه تم ​​تصنيف النظام الفنزويلي كمنظمة إرهابية أجنبية، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوجه خطابا إلى الأمة عبر التلفزيون مساء الأربعاء، معتبرا أن العام كان جيدا جدا للولايات المتحدة منذ عودته إلى السلطة في يناير.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" الثلاثاء: "أيها الأمريكيون سأوجّه خطابا إلى الأمة غدا مساء، مباشرة من البيت الأبيض، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي أتطلع إلى لقائكم حينها".

وأضاف ترامب: "لقد كان عاما رائعا لبلدنا، والأفضل لم يأت بعد"، وفقا لسكاي نيوز.