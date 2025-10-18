من هي صاحبة الإطلالة الأجرأ في افتتاح مهرجان الجونة؟

مفاجأة أسبوع الموضة في الرياض.. من هي مصممة الأزياء ستيلا مكارتني؟

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ، فمن هي صاحبة هذه الإطلالة؟

أوضحت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الفنانة مايا دياب كانت صاحبة الإطلالة الأجرأ خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأثارت مايا حالة من الجدل على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا شفافا دون بطانة باللون الذهبي، مزينا بتطريزات لامعة وفتحة ساق جانبية.

واعتمدت مايا مكياجا قويا بدرجات ترابية، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وأكملت الإطلالة بقطع من المجوهرات الماسية مكونة من حلق، وعقد.

لفتت مصممة الأزياء إلى أن مايا دياب معروفة بإطلالاتها الجريئة والمختلفة التي تميزها، مشيرة إلى أن تصميم الفستان بالكامل كان شفافا ومطرزا، فيما لفت الذيل غير التقليدي الأنظار بقوة.

وأضافت: "مايا دياب تعد أيقونة للموضة الجريئة، وتتميز دائما بكسر القواعد من خلال إطلالاتها المثيرة واللافتة".

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

اقرأ أيضا:

نجلاء بدر.. 25 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام الجونة

جمالهن لافت.. 25 صورة لأجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

20 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في افتتاح الجونة

الأسود يليق بها.. شيري عادل تتألق بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة